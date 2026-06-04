Napoli l’ex Osimhen vorrebbe la Juventus ma la clausola anti-Italia di ADL blocca tutto | ipotesi United?

Il futuro di Victor Osimhen appare sempre più lontano dal Galatasaray. L’attaccante nigeriano è destinato a essere uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo e diverse big europee sono già pronte a sfidarsi per assicurarsi le sue prestazioni. Dopo una stagione positiva, ma non esaltante, il bomber vuole compiere un ulteriore salto di qualità. Il sogno di Osimhen sarebbe quello di approdare alla Juventus e lavorare nuovamente con Luciano Spalletti, tecnico che lo ha valorizzato ai tempi del Napoli. Tuttavia, la clausola anti-Italia inserita da Aurelio De Laurentiis rappresenta un ostacolo quasi insormontabile e rende estremamente difficile un trasferimento in bianconero. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Osimhen wants Juve Napoli said NOT YET

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