L’allenatore desidera tornare a lavorare con un suo giocatore preferito, considerato fondamentale per il suo progetto. Tuttavia, una clausola rescissoria presente nel contratto dello slovacco rappresenta un ostacolo che potrebbe impedire il trasferimento. La situazione si sviluppa in un contesto di mercato dove le trattative tra le parti sono ancora in corso, senza che siano stati comunicati dettagli ufficiali.

Spalletti a Torino sogna di ricostruire la sua comfort zone azzurra puntando tutto su Lobotka. E come biasimarlo: lo slovacco è l’architetto insostituibile del Napoli. Lo dicono i numeri: 233 presenze totali (35 solo in questa stagione), faro assoluto della manovra e, di recente, anche fiero portatore della fascia da capitano. Peccato che l’ex tecnico scudettato abbia fatto i conti senza De Laurentiis. Sulle scelte tecniche si può discutere, ma quando si tratta di contratti e barricate anti-Juve, Adl non prende lezioni da nessuno. Spiega infatti Tuttomercatoweb: “Stanislav Lobotka ha una clausola di risoluzione da 25 milioni di euro, ma solo per l’estero.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lobotka, Spalletti vorrebbe ricostruire la sua comfort zone ma una clausola rescissoria lo blocca

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