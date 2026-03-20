A Napoli, si fa strada una clausola chiamata ‘anti-Juve’ che coinvolge il club e il suo presidente. Stanislav Lobotka è al centro di numerose voci di mercato, con la Juventus che si sarebbe interessata al centrocampista. La discussione si intensifica da alcune settimane e potrebbe portare a una decisione che influenzerà le prossime mosse del Napoli.

Stanislav Lobotka è finito nel mirino della Juventus. Una voce che circola da settimane, e che man mano si fa sempre più concreta, a tal punto da spingere Aurelio De Laurentiis a muoversi in anticipo: la trattativa potrebbe subire una brusca frenata. Spalletti sogna Lobotka: la Juve ci prova. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’interesse della Juventus per Lobotka parte dalle richieste dirette di Luciano Spalletti, che sarà confermato quasi certamente sulla panchina della Juventus anche nella prossima stagione. L’allenatore toscano conosce bene le qualità dello slovacco: lo ha avuto a Napoli, ci ha vinto uno scudetto insieme e sa esattamente cosa può dare in un centrocampo da ricostruire come quello bianconero. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, spunta la clausola ‘anti-Juve’: la decisione di ADL

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