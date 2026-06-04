Napoli la risoluzione con Conte adesso è ufficiale | cosa manca per l’accordo con Allegri

Il Napoli ha annunciato ufficialmente di aver concluso in anticipo il rapporto con l’allenatore Antonio Conte e il suo staff. La comunicazione specifica che la separazione è avvenuta di comune accordo e prima della scadenza naturale del contratto. Al momento, non ci sono indicazioni sulle prossime mosse del club o sui nomi degli eventuali sostituti. La notizia riguarda esclusivamente il settore tecnico e non coinvolge altri aspetti societari.

(Adnkronos) – L'addio è anche ufficiale. Il Napoli ha comunicato, in una nota, "di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l’allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori". Il comunicato degli azzurri continua: "Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto il Napoli. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Juventus-Napoli, le parole di Antonio Conte a Sky Sport | Serie A

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