Corriere dello Sport – Allegri a un passo dal Napoli | manca solo la risoluzione con il Milan Italiano sorpassato

Da justcalcio.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri è vicino a diventare l’allenatore del Napoli, con la firma possibile dopo aver risolto il contratto con il Milan. Allegri avrebbe superato nella corsa alla panchina il tecnico italiano, che era il favorito. La trattativa sembra in fase avanzata, ma non è ancora ufficiale. La notizia ha generato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

2026-05-28 17:40:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: NAPOLI –   Massimiliano Allegri  sarà l’erede di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. L’allenatore toscano, fresco di esonero dal Milan, ha superato Vincenzo Italiano nel gradimento di Aurelio De Laurentiis, presidente del club campano. E’ arrivata la pec decisiva e Allegri ha risolto il contratto con i rossoneri. Questo passaggio era necessario per poter approdare al Napoli: Max, infatti, aveva un accordo con la sua ex squadra fino al 2027. Allegri supera Italiano. La rescissione del contratto tra Italiano e il Bologna, ufficializzato nelle ore scorse, aveva fatto pensare a un’accelerazione verso il Napoli, ma la pista Allegri è sempre rimasta calda per De Laurentiis, che pure stima l’ex allenatore degli emiliani. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

corriere dello sport 8211 allegri a un passo dal napoli manca solo la risoluzione con il milan italiano sorpassato
© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Allegri a un passo dal Napoli: manca solo la risoluzione con il Milan. Italiano sorpassato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Buffon svela un retroscena di calciomercato: Ero a un passo dal giocare nel...

Video Buffon svela un retroscena di calciomercato: Ero a un passo dal giocare nel...

Notizie e thread social correlati

Corriere dello Sport: “Napoli-Milan, sfida Champions al Maradona: Conte ritrova i suoi, Allegri con il dubbio Leao”Martedì alle 20, si giocherà al stadio Maradona la partita tra Napoli e Milan, valida per la Champions League.

Corriere dello Sport: “Conte-Napoli, aria d’addio: Sarri, Italiano e Allegri tra i possibili eredi”A Pisa si respira un’aria di cambiamenti imminenti nel mondo del calcio, con voci che indicano un possibile addio tra l’allenatore e il club.

Temi più discussi: I tifosi del Napoli vogliono Allegri: il sondaggio non lascia dubbi. Meglio Max di Italiano; Milan, è rivoluzione shock: addio ad Allegri, Tare, Moncada e Furlani. Il comunicato ufficiale; Allegri si libera dal Milan e aspetta il Napoli; Allegri al Napoli, è fatta: risolto il contratto con il Milan.

corriere dello sport allegriAllegri, Udinese, Roland Garros e Giro d'Italia: le ultimissimeMassimiliano Allegri sarà l'erede di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. L'allenatore toscano, fresco di esonero dal Milan, ha superato Vincenzo Italiano nel gradimento di Aurelio De Laurentiis, ... corrieredellosport.it

corriere dello sport allegriAllegri-Napoli, De Laurentiis ha già l’accordo con l’agente: biennale pronto, manca solo la sceltaL'accordo Allegri-Napoli con Branchini c'è già: biennale pronto. ADL deve solo decidere se Max o Italiano prima del volo per Los Angeles. ilnapolista.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web