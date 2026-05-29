Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri è vicino a diventare l’allenatore del Napoli, con la firma possibile dopo aver risolto il contratto con il Milan. Allegri avrebbe superato nella corsa alla panchina il tecnico italiano, che era il favorito. La trattativa sembra in fase avanzata, ma non è ancora ufficiale. La notizia ha generato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

2026-05-28 17:40:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: NAPOLI – Massimiliano Allegri sarà l’erede di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. L’allenatore toscano, fresco di esonero dal Milan, ha superato Vincenzo Italiano nel gradimento di Aurelio De Laurentiis, presidente del club campano. E’ arrivata la pec decisiva e Allegri ha risolto il contratto con i rossoneri. Questo passaggio era necessario per poter approdare al Napoli: Max, infatti, aveva un accordo con la sua ex squadra fino al 2027. Allegri supera Italiano. La rescissione del contratto tra Italiano e il Bologna, ufficializzato nelle ore scorse, aveva fatto pensare a un’accelerazione verso il Napoli, ma la pista Allegri è sempre rimasta calda per De Laurentiis, che pure stima l’ex allenatore degli emiliani. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Allegri a un passo dal Napoli: manca solo la risoluzione con il Milan. Italiano sorpassato

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