Napoli il costo dell’ingaggio di Allegri | le richieste di Aurelio De Laurentiis

Da dailynews24.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha raggiunto un accordo con Allegri, il cui ingaggio comporterà una riduzione dei costi rispetto a quelli sostenuti per il precedente allenatore. La decisione si inserisce in un piano di contenimento delle spese del club. La trattativa si è conclusa con un investimento inferiore rispetto a quello dedicato all’ex tecnico, portando a un risparmio economico per la società. La prossima stagione vedrà Allegri alla guida della squadra.

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Prossimamente Massimiliano Allegri arriverà al Napoli. Il suo ingaggio comporterà al club azzurro una riduzione dei costi, rispetto a quelli sostenuti per il suo predecessore, Antonio Conte. Stando a quanto riportato dal giornale “Il Mattino”, l’ex tecnico sarebbe costato ad Aurelio De Laurentiis tra i 18 e i 20 milioni lordi a stagione. Una somma, dunque, molto alta. L’ex Milan, invece, ha mantenuto le sue pretese ad un livello più basso. Ha, infatti, accettato una somma pari a 12 milioni lordi annui, comprese le spese per la sua equipe. Volendo fare dei calcoli, per le casse del team partenopeo c’è stata una riduzione di 6-8 milioni, rispetto ai costi sostenuti in passato; senza, però, sfociare nelle soglie minime. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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