Napoli il costo dell’ingaggio di Allegri | le richieste di Aurelio De Laurentiis

Il Napoli ha raggiunto un accordo con Allegri, il cui ingaggio comporterà una riduzione dei costi rispetto a quelli sostenuti per il precedente allenatore. La decisione si inserisce in un piano di contenimento delle spese del club. La trattativa si è conclusa con un investimento inferiore rispetto a quello dedicato all’ex tecnico, portando a un risparmio economico per la società. La prossima stagione vedrà Allegri alla guida della squadra.

Prossimamente Massimiliano Allegri arriverà al Napoli. Il suo ingaggio comporterà al club azzurro una riduzione dei costi, rispetto a quelli sostenuti per il suo predecessore, Antonio Conte. Stando a quanto riportato dal giornale “Il Mattino”, l’ex tecnico sarebbe costato ad Aurelio De Laurentiis tra i 18 e i 20 milioni lordi a stagione. Una somma, dunque, molto alta. L’ex Milan, invece, ha mantenuto le sue pretese ad un livello più basso. Ha, infatti, accettato una somma pari a 12 milioni lordi annui, comprese le spese per la sua equipe. Volendo fare dei calcoli, per le casse del team partenopeo c’è stata una riduzione di 6-8 milioni, rispetto ai costi sostenuti in passato; senza, però, sfociare nelle soglie minime. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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