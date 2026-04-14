Conferma Conte a Napoli le richieste al presidente Aurelio De Laurentiis

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sta per essere deciso. Dopo una stagione intensa, caratterizzata da un lavoro quotidiano e decisioni importanti, la società sta valutando se confermare l’allenatore salentino. La questione riguarda le richieste e le aspettative del presidente nei confronti di Conte, che ha avuto un ruolo centrale nel progetto di rilancio della squadra. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane.

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina della SSC Napoli entra in una fase decisiva. Dopo una stagione intensa, fatta di lavoro quotidiano e scelte forti, la società azzurra riflette sulla riconferma dell’allenatore salentino, considerato centrale nel progetto di rilancio tecnico. La volontà comune sarebbe quella di proseguire insieme, ma tutto passerà da un confronto chiaro e diretto con la proprietà. Come rivelato da Il Mattino, Conte avrebbe già le idee molto chiare su ciò che serve per continuare la sua avventura a Napoli. In cima alla lista delle richieste ci sarebbe la riconferma di cinque calciatori ritenuti fondamentali per la struttura della squadra: Alisson, Hojlund, Neres, Giovane e Vergara.🔗 Leggi su Dailynews24.it Napoli Scatenato sul Mercato: Nuovo Colpo da 18 Milioni! Napoli, Aurelio De Laurentiis prepara un grande mercato estivo con Antonio Conte in panchina?Il Napoli guarda al futuro con grande ambizione e lo fa partendo da un dato che potrebbe cambiare radicalmente la prossima estate: un budget... Napoli fuori dalla Coppa, la proposta di Aurelio De Laurentiis ad Antonio ConteL’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia contro il Como lascia inevitabilmente l’amaro in bocca a squadra e tifosi.