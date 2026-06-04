Napoli è una filosofia di vita | De Laurentiis lancia il centenario del Napoli un anno intero di festa

Il presidente del Napoli ha annunciato che il club celebrerà il centenario con un evento che durerà un anno intero. La presentazione dei ritiri estivi si è tenuta a Dimaro Folgarida e Castel di Sangro, dove il presidente ha parlato di un “viaggio” di dodici mesi per festeggiare il centenario. La proposta non riguarda un singolo giorno o evento, ma un percorso di celebrazione che coinvolgerà tutta la stagione.

C’è un De Laurentiis presidente e c’è un De Laurentiis narratore. Alla presentazione dei ritiri di Dimaro Folgarida e Castel di Sangro, è il secondo a prendersi la scena, per lanciare il centenario del Napoli: non un giorno, non un evento, ma — testuale — “ un viaggio” lungo dodici mesi. “ Non bruciamo quello che sta per accadere”, avverte, come a proteggere un copione già scritto. Le origini, tra marinai inglesi e Ascarelli. Il racconto parte da lontano. “ La verità è che il Napoli in realtà nasce alla fine dell’800 tramite marinai inglesi”, dice De Laurentiis, citando poi “ la modalità ereditata da Ascarelli, un ebreo illuminato morto molto giovane, che ha lasciato in eredità la dizione Napoli”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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