Il Napoli si prepara a un nuovo ciclo sotto la guida di Antonio Conte, con un vertice tra il presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore e il direttore sportivo Giovanni Manna. L’obiettivo è definire il piano di mercato per il terzo anno del tecnico, con una rosa da ringiovanire e un budget di circa 100 milioni di euro. La riunione avverrà dopo la certezza della qualificazione in Champions League.

IL VERTICE E IL PIANO MERCATO. Il futuro del Napoli passa per un incontro cruciale tra Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e il DS Giovanni Manna, programmato non appena sarà aritmetica la qualificazione in Champions League. L’obiettivo è blindare il tecnico salentino per la terza stagione consecutiva, un traguardo rarissimo nella sua carriera. Per convincerlo, il presidente ha pronto un budget base di 100 milioni di euro (più i ricavi delle cessioni). La priorità assoluta dettata dalla società è la “linea verde”: il Napoli attuale ha l’età media più alta della Serie A (28 anni). Il piano prevede i riscatti di Hojlund e Alisson, valutazioni attente sui “senatori” (Lukaku, Juan Jesus) e la gestione del tesoretto legato a Lucca e Lang (investimento estivo da 70 milioni, attualmente in prestito). 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Il piano del Napoli per il terzo anno di Antonio Conte: vertice con De Laurentiis, rosa da ringiovanire e budget da 100 milioni

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