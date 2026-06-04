napoli de laurentiis presenta i ritiri di dimaro e castel di sangro gli squilla di nuova il telefono live

Il presidente del Napoli ha annunciato oggi pomeriggio in conferenza stampa i ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro. Durante l’evento, ha fornito dettagli sulle date e le modalità delle preparazioni. La comunicazione è avvenuta in diretta, mentre continuava a ricevere chiamate sul telefono. Non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni sulle squadre o sui programmi specifici dei ritiri.

Il presidente della SscNapoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlerà oggi pomeriggio nella conferenza stampa per la presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Gli azzurri saranno in ritiro a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio 2026 e in Abbruzzo dal 30 luglio al 13 agosto, a ridosso del centenario della società l’1 agosto. La conferenza in diretta da Palazzo Petrucci comincerà alle ore 14.15. “Grazie alle nostre amicizie politiche, siamo riusciti a venire in Abruzzo. In Trentino ormai andiamo da sedici anni. È un regione, che poi viene chiamata provincia, veramente accogliente. Gli abruzzesi sono più tosti. stanno sempre a dire: “non abbiamo i soldi, la sinistra ci ammazza”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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