Napoli De Laurentiis presenta i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro gli squilla di nuova il telefono LIVE

Da ilnapolista.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del Napoli ha annunciato oggi pomeriggio in conferenza stampa i ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro. Durante l’evento, ha fornito dettagli sulle date e le modalità delle preparazioni. La comunicazione è avvenuta in diretta, mentre continuava a ricevere chiamate sul telefono. Non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni sulle squadre o sui programmi specifici dei ritiri.

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Il presidente della SscNapoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlerà oggi pomeriggio nella conferenza stampa per la presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro.   Gli azzurri saranno in ritiro a Dimaro Folgarida  dal   17 al 27 luglio 2026 e in Abbruzzo dal 30 luglio al 13 agosto, a ridosso del centenario della società l’1 agosto. La conferenza in diretta da Palazzo Petrucci comincerà alle ore 14.15. “Grazie alle nostre amicizie politiche, siamo riusciti a venire in Abruzzo. In Trentino ormai andiamo da sedici anni. È un regione, che poi viene chiamata provincia, veramente accogliente. Gli abruzzesi sono più tosti. stanno sempre a dire: “non abbiamo i soldi, la sinistra ci ammazza”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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