Il presidente del Napoli ha affermato che la squadra non ha ancora un allenatore e che, anche se ne fosse scelto uno, non potrebbe annunciarlo. Durante la presentazione dei ritiri estivi, ha evitato di fornire dettagli sui nomi o sui tempi di nomina, mantenendo un atteggiamento di ambiguità. La sua comunicazione si è concentrata su dichiarazioni che lasciano spazio a interpretazioni, senza confermare ufficialmente le decisioni sul nuovo tecnico.

Cambiano gli anni, non il copione. Alla presentazione dei ritiri estivi della SscNapoli — Dimaro Folgarida e poi Castel di Sangro — Aurelio De Laurentiis trasforma anche un appuntamento di routine in un esercizio di stile: dire e non dire, provocare e rimandare. Il tema caldo, ovviamente, è la panchina. Il misterioso sull’allenatore. Sul nome del tecnico, De Laurentiis sceglie l’ambiguità calcolata: «Ancora oggi non ha un allenatore e anche se lo avesse, non potrebbe annunciarlo. Conoscete le regole». Una frase volutamente sospesa, chiusa con un’espressione colorita — “ è inutile che continui a scassa’ ‘o pasticciotto”, ossia smettetela di insistere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - De Laurentiis gioca a nascondino: “Il Napoli non ha ancora un allenatore. E anche se lo avesse, non potrei annunciarlo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, De Laurentiis: “Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e anche se lo avesse, non potrebbe annunciarlo” LIVEIl presidente della SSC Napoli ha annunciato che la squadra non ha ancora un nuovo allenatore e, anche se ne avesse uno, non potrebbe comunicarlo...

Napoli, De Laurentiis: «Allegri? Oggi la squadra non ha un nuovo allenatore. E anche se ci fosse, non potremmo annunciarlo»Il presidente del Napoli ha dichiarato che al momento la squadra non ha un nuovo allenatore e che, anche se ci fosse, non potrebbe essere annunciato.

Temi più discussi: Il Bari tra concessione dello stadio e futuro: scontro tra il sindaco Leccese e De Laurentiis; Bari calcio, Leccese chiude le porte a De Laurentiis: Chiarisca le sue intenzioni, altrimenti la squadra giocherà altrove. La replica del patron: Pronto al confronto; Il Bari via dal San Nicola? De Laurentiis sonda la disponibilità dello stadio di Altamura per il prossimo campionato in C; Il telefono di De Laurentiis e l’aura di Giaccherini.

Perché il #Napoli ha scelto #Allegri? Per la Champions. Lo spiega la Gazzetta: è l'ossessione di De Laurentiis. Gli azzurri non vanno oltre i quarti (30° l'ultima edizione, 6-2 a Eindhoven), Allegri ha giocato due finali. Scelto l'uomo delle partite secche, non de x.com

Vincenzo Italiano è in vantaggio su Max Allegri nella corsa per diventare il nuovo allenatore del Napoli. I contatti sono in corso tra Italiano, De Laurentiis e Manna, mentre la situazione di Allegri non è stata ancora completamente esplorata fino ad ora oggi. reddit

De Laurentiis: Malagò l’uomo giusto per la risalita del calcio italiano. Poi Serie A a 16 squadreNapoli, la ricetta di De Laurentiis per rilanciare il calcio italiano: Malagò è l'uomo giusto, con lui in due anni si può risalire la china. E poi serve la serie A a 16 squadre per dare tempo alla ... napoli.repubblica.it

De Laurentiis, Conte e i conti (da far quadrare): la partita sul futuro si gioca sulla condivisioneLe parole di Antonio Conte dopo l’ultima gara hanno riacceso il tema del futuro, confermando che il rapporto con il Napoli non dipenderà solo dal contratto ma soprattutto dalla condivisione delle ... tuttomercatoweb.com