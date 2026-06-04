Napoli De Laurentiis | Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e anche se lo avesse non potrebbe annunciarlo LIVE

Il presidente della SSC Napoli ha annunciato che la squadra non ha ancora un nuovo allenatore e, anche se ne avesse uno, non potrebbe comunicarlo pubblicamente. La conferenza stampa si terrà nel pomeriggio, in occasione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui nomi dei candidati o sui tempi di definizione della scelta. La situazione rimane in sospeso, senza comunicazioni ufficiali sul futuro tecnico del club.

Il presidente della SscNapoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlerà oggi pomeriggio nella conferenza stampa per la presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Gli azzurri saranno in ritiro a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio 2026 e in Abbruzzo dal 30 luglio al 13 agosto, a ridosso del centenario della società l’1 agosto. La conferenza in diretta da Palazzo Petrucci comincerà alle ore 14.15. “Grazie alle nostre amicizie politiche, siamo riusciti a venire in Abruzzo. In Trentino ormai andiamo da sedici anni. È un regione, che poi viene chiamata provincia, veramente accogliente. Gli abruzzesi sono più tosti. stanno sempre a dire: “non abbiamo i soldi, la sinistra ci ammazza”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Mario Fabbroni: Vi dico quando De Laurentiis annuncia il nuovo allenatore del Napoli

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