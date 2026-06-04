Aurelio De Laurentiis ha incontrato i giornalisti a Palazzo Petrucci, segnando il primo appuntamento ufficiale della pre-season del Napoli. Durante l'incontro, il presidente ha sottolineato la grandezza di Antonio Conte, ricordando che il tecnico ha sempre dimostrato di essere all'altezza della situazione. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli della stagione o sui piani futuri del club.

È il primo incontro ufficiale della pre season del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Come ogni anno, il patron azzurro ha incontrato i giornalisti, nella cornice di Palazzo Petrucci, per presentare i ritiri estivi che, come da consuetudine, saranno a Dimaro e Castel di Sangro. «Non bisogna dimenticare la grande capacità di Antonio Conte di far fronte a tutti gli incidenti che purtroppo durante una stagione possono capitare e quest'anno sono capitati in maniera molto numerosa. Lui è stato sempre all'altezza della situazione riuscendo a risolvere ogni problema che forse noi pensavamo fosse difficile da risolvere. Quindi merito ad Antonio Conte se siamo arrivati fino in fondo e se abbiamo vinto uno scudetto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli, De Laurentiis: «La grandezza di Conte non va dimenticata. Sempre all'altezza della situazione»

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