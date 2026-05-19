A Napoli, il cambio in panchina si è concretizzato con l'addio di Maurizio Sarri e l'ingresso di un nuovo allenatore. Secondo fonti, il club ha comunicato ufficialmente la decisione di cambiare guida tecnica, con il nome del successore ancora da definire. Nel frattempo, si parla di un possibile ritorno di un ex allenatore, che avrebbe ricevuto una chiamata dal club. La discussione tra le parti è in corso e si attende di conoscere i dettagli dell'accordo.

Maurizio Sarri attende una chiamata da Aurelio De Laurentiis per tornare a Napoli: secondo Fabrizio Romano, l’ex allenatore azzurro considera il club partenopeo il suo sogno professionale e accetterebbe immediatamente una proposta concreta. Sarri e il Napoli: il sogno che non è mai finito. Il futuro panchina del Napoli dipende da quando Antonio Conte dirà addio a De Laurentiis. Romano ha svelato che Sarri rimane fortemente interessato al ritorno in azzurro. Non è una semplice suggestione: il toscano sarebbe pronto a tornare subito se ricevesse una chiamata ufficiale dal presidente azzurro. Il legame con la piazza resta profondo, nonostante gli anni trascorsi lontano da Fuorigrotta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Conte va via e arriva lui come sostituto: la mossa di De Laurentiis

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