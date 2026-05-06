I tifosi del Napoli attendono una decisione importante del club in vista della qualificazione in Champions League. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta valutando se mantenere l’attuale allenatore, Antonio Conte, oppure considerare alternative. La scelta riguarda il futuro della squadra e la continuità del progetto tecnico, mentre si avvicina il momento di ufficializzare la direzione da seguire. La decisione potrebbe influenzare gli sviluppi della prossima stagione.

I tifosi del Napoli vivono giorni di attesa: con la qualificazione in Champions League ormai a un passo, il presidente Aurelio De Laurentiis deve decidere se proseguire il viaggio con Antonio Conte o aprire a scenari nuovi. Nell’anno che porterà il club verso il centenario, d’altronde, non sono ammessi errori. Conte, futuro in bilico: incontro decisivo con De Laurentiis. Da Castel Volturno arrivano segnali chiari: come riportato da Francesco Modugno ai microfoni di SkySport, presto Conte e De Laurentiis si incontreranno per analizzare una stagione strana, fatta di alti e bassi, infortuni e un trofeo conquistato. Un confronto inetivabile, soprattutto con un anno di contratto ancora in ballo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte – Napoli, incontro decisivo in vista: De Laurentiis si cautela, la situazione

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