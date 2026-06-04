Napoli Conte addio | De Laurentiis smentisce Allegri e rassicura

Il presidente del club ha annunciato la fine dell’accordo con l’allenatore, smentendo le voci su Allegri come possibile sostituto. La decisione di rescindere il contratto è stata comunicata ufficialmente, senza indicare i motivi specifici. Nel frattempo, si fa il nome di un allenatore ancora non confermato come possibile nuovo tecnico. La società ha garantito che il club proseguirà con un nuovo progetto tecnico, senza ulteriori dettagli sul nome scelto.

Chi è l'allenatore segreto già individuato da De Laurentiis?. Perché il presidente ha deciso di interrompere il contratto di Conte?. Come cambierà la gestione della squadra dopo l'addio dell'allenatore?. Quali criteri userà il club per scegliere il nuovo tecnico?.? In Breve De Laurentiis smentisce l'ipotesi Allegri citando successi passati ottenuti in Russia. Risoluzione del rapporto con Conte avvenuta in modo consensuale e anticipato. Strategia di riservatezza operativa per la gestione del nuovo vuoto tecnico. Il presidente garantisce stabilità al progetto sportivo nonostante il cambio panchina. Il futuro della panchina partenopea tra risoluzione con Conte e incertezze sul successore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Conte e De Laurentiis Conferenza Stampa Post Napoli-Udinese (1-0)Conte annuncia laddioParte 1

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