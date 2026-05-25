Antonio Conte smentisce De Laurentiis sei volte nella conferenza di addio | Mettiamo i puntini sulle i

Durante la conferenza in cui ha annunciato la separazione dal Napoli, Antonio Conte ha ripetutamente smentito le dichiarazioni fatte da Aurelio De Laurentiis. In totale, ha risposto sei volte alle affermazioni del presidente, cercando di chiarire la sua posizione e mettere fine a ogni possibile fraintendimento. L’allenatore ha insistito sul fatto di aver agito sempre con professionalità nel club, ribadendo che le sue decisioni sono state prese senza influenze esterne.

Durante la conferenza in cui è stato ufficializzato il suo addio al Napoli, Antonio Conte ha smentito più volte le affermazioni di Aurelio De Laurentiis. Oltre ad un campionario di espressioni che aggiungeva ancora molto altro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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