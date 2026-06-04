Napoli con Allegri anche Emre Can potrebbe rappresentare una grande occasione di mercato?

Il Napoli sta valutando l'acquisto di Emre Can, giocatore che potrebbe rafforzare il centrocampo durante la prossima sessione di mercato estivo. La società ha manifestato interesse per il centrocampista, considerato un obiettivo prioritario per rinforzare la rosa. La trattativa è in fase di valutazione e potrebbe rappresentare una opportunità concreta, in caso di accordo tra le parti.

Il Napoli guarda con attenzione al mercato estivo e sa bene che uno dei reparti da rinforzare sarà il centrocampo. La prossima stagione, tra campionato e coppe, richiederà una rosa profonda e ricca di alternative. Per questo motivo la dirigenza azzurra starebbe valutando profili di esperienza capaci di garantire qualità e leadership nello spogliatoio. Oltre ad Adrien Rabiot, un altro nome che intriga l’ambiente partenopeo è quello di Emre Can. Il centrocampista tedesco, attualmente al Borussia Dortmund, è da tempo accostato al club azzurro. L’eventuale arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe rappresentare un fattore decisivo, considerando il rapporto di stima nato durante l’esperienza condivisa alla Juventus. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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