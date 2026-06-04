napoli arrestata a 88 anni per detenzione di droga

Due donne sono state arrestate dai carabinieri nel Rione Traiano di Napoli per detenzione di droga. Una delle due aveva 88 anni. Le forze dell'ordine hanno trovato sostanze stupefacenti nelle rispettive abitazioni. I dettagli sull'entità della droga sequestrata non sono stati comunicati. Le due sono state portate in caserma. Sono in corso ulteriori verifiche sull'operato delle donne.

I carabinieri di Napoli hanno arrestato due donne per detenzione di droga nelle loro case nel Rione Traiano. La più anziana ha 88 anni, la seconda 58, ed erano entrambe incensurate. Nelle abitazioni delle due arrestate, i carabinieri, aiutati dal nucleo cinofili di Sarno, hanno trovato due diversi depositi: nel primo appartamento 21 grammi di cocaina, due tirapugni, un coltello a lama fissa ricurva e un quaderno con all’interno la contabilità con il resoconto della merce tolta dal galoppino di volta in volta; nella seconda abitazione 193 grammi di hashish già suddivisi e pronti per essere venduti. Non si esclude che le due donne possano essere nel libro paga di qualcuno che voleva nascondere la droga da vendere e da prendere ogni volta fosse stato necessario. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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