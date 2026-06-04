Droga in casa di insospettabili | arrestata ' nonnina' di 88 anni

Notizia in breve

Due donne di 88 e 58 anni sono state arrestate dai carabinieri nel rione Traiano di Napoli con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Entrambe sono risultate incensurate. L’operazione è avvenuta in un’abitazione del quartiere, dove sono state trovate e sequestrate delle sostanze illegali. Le due persone sono state portate in caserma e si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.