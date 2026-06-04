Droga in casa di insospettabili | arrestata ' nonnina' di 88 anni
Due donne di 88 e 58 anni sono state arrestate dai carabinieri nel rione Traiano di Napoli con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Entrambe sono risultate incensurate. L’operazione è avvenuta in un’abitazione del quartiere, dove sono state trovate e sequestrate delle sostanze illegali. Le due persone sono state portate in caserma e si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Due donne di 88 e 58 anni, entrambe incensurate, sono state arrestate dai carabinieri nel rione Traiano, quartiere Soccavo di Napoli, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Le abitazioni delle due erano utilizzate come depositi di droga, verosimilmente per conto della criminalità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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