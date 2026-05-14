Coltivazione e detenzione di droga | coppia di coniugi arrestata

Il 14 maggio 2026, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino hanno arrestato una coppia di coniugi irpini con l’accusa di coltivazione e detenzione di droga. Sono stati applicati loro gli arresti domiciliari tramite un’ordinanza emessa dal giudice. L’operazione si è conclusa con il sequestro di sostanze illegali e la presa in custodia dei due soggetti coinvolti. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti o altri episodi collegati alla vicenda.

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Tempo di lettura: < 1 minuto In data 14 maggio 2026, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una coppia di coniugi irpini. I due soggetti sono ritenuti gravemente indiziati dei reati di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta dell’Ufficio della Procura che ha coordinato l’attività investigativa. L’indagine è scaturita dal ritrovamento di una piantagione di marijuana estesa su circa 1500 mq in località Costa Cuoci di Avellino, scoperta che ha permesso ai militari di monitorare la coppia nei mesi precedenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Coltivazione e detenzione di droga: coppia di coniugi arrestata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Oltre 80 chili di hashish in casa, arrestata una coppia di coniugiMassa, 18 marzo 2026 – Quasi 83 chili di droga stoccati in una casa del centro storico, trovati in parte dentro un borsone sportivo dentro il... Lui arrestato, lei denunciata: coppia nei guai pr detenzione di drogaIeri a Milazzo i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza un 53enne del luogo, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto... Temi più discussi: Blitz antidroga dei carabinieri: scovata maxi coltivazione di marijuana; Serra stupefacente nel seminterrato e munizioni nella cassaforte di un insospettabile impiegato; Serra di marijuana in una villa a Carini, sequestrate circa 300 piante: arrestato un diciannovenne; Sequestrate piante e dosi di droga durante la perquisizione, arrestato 55enne. O.M.A.F. DI VESPIGNANI AMILCARE - Results on X | Live Posts & Updates x.com I carabinieri di Mezzano fermano un 48enne con l'accusa di coltivazione e detenzione illecita ai fini di spaccioI carabinieri di Mezzano fermano un 48enne con l'accusa di coltivazione e detenzione illecita ai fini di spaccio ... ravennaedintorni.it Serra di marijuana in casa, svolta per coltivatore 'indoor'Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E' quanto disposto dal gip Pia Sordetti del tribunale di Napoli Nord all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto nei confronti di Saverio ... casertanews.it