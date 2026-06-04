napoli allegri punta a saelemaekers e rabiot nel caos del milan

L’allenatore della Juventus ha indicato Saelemaekers e Rabiot come possibili acquisti nel mercato invernale, in un momento di instabilità per il Milan. La squadra rossonera ha recentemente rimosso alcuni dirigenti chiave, creando un vuoto di potere. Allegri sembra puntare a sfruttare questa situazione per rafforzare la sua rosa, concentrandosi su questi due giocatori come obiettivo prioritario. La situazione interna del Milan rimane complessa, con cambiamenti nella dirigenza che influenzano le strategie di mercato.

Chi sono i dirigenti chiave rimossi dalla dirigenza rossonera?. Come può Allegri sfruttare il vuoto di potere nel Milan?. Quali stelle del Milan rischiano di lasciare il club?. Perché il Milan rifiuta la formula del prestito per Saelemaekers?.? In Breve Rimoziome di Igli Tare, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani dopo il fallimento Champions.. Rischio cessione per Luka Modric, Rafael Leao e Mike Maignan nel caos rossonero.. Contratto di Saelemaekers vincolante con il Milan fino all'estate del 2031.. Napoli propone prestito con diritto di riscatto per Saelemaekers e Rabiot.. Il Napoli di Allegri punta a scardinare il Milan con l’obiettivo Saelemaekers e Rabiot. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Allegri, il valore aggiunto: il Milan vince anche con le mosse del mister

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