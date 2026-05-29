Massimiliano Allegri si prepara a diventare allenatore del Napoli, anche se il club non ha ancora annunciato ufficialmente l’accordo. Sul fronte mercato, si parla di un possibile scambio tra il centrocampista Rabiot e Anguissa, con l’obiettivo di rafforzare la mediana. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali. Il trasferimento di Allegri potrebbe influenzare le strategie di mercato della squadra per la prossima stagione.

L’imminente arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, pur in attesa del comunicato ufficiale da parte del club partenopeo, sta già delineando i futuri scenari di mercato in vista della prossima stagione sportiva. Il tecnico livornese ha ormai raggiunto un’intesa definitiva con la dirigenza azzurra ed è pronto a subentrare per l’inizio del nuovo ciclo tecnico. Come evidenziato in un approfondimento pubblicato dal portale Milannews24.com, la centralità dell’allenatore toscano all’ombra del Vesuvio potrebbe riaprire le porte a un clamoroso ricongiungimento con Adrien Rabiot, centrocampista francese attualmente in forza al Milan e da sempre considerato un vero e proprio fedelissimo del mister, con il quale ha condiviso stagioni importanti durante la comune esperienza alla Juventus. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Allegri prenota la panchina del Napoli e punta Rabiot: per il centrocampo spunta l’ipotesi di scambio con Anguissa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Se Anguissa lasciasse Napoli, Allegri vorrebbe Rabiot

Napoli, Allegri prepara la rivoluzione: Rabiot nel mirino per il nuovo centrocampo azzurroIl Napoli sta considerando un cambio di allenatore e ha individuato in Allegri un possibile sostituto di Conte.

Temi più discussi: Conte lascia il Napoli e si prenota l'Italia: l'effetto domino sulle panchine di Serie A è già iniziato; Calciomercato oggi: Allegri siede sulla panchina del Napoli, Abate verso il Torino e Grosso vicino alla Fiorentina; Clamoroso asse di mercato tra Milan e Napoli | l’ipotesi del super scambio di panchine tra Conte e Allegri; Panchina Napoli Allegri risale dopo il no di Sarri.

Napoli, torna forte il nome di Allegri: la telefonata di De Laurentiis riapre la corsa alla panchina con ItalianoLa telefonata viene interpretata come un segnale concreto di interesse da parte di De Laurentiis, che non avrebbe accantonato l’ipotesi di affidare la squadra a un profilo di esperienza internazionale ... gonfialarete.com

Allegri al Napoli, è fatta: c'è l'accordo! I dettagli e la durata del nuovo contrattoL'ex Milan e Juve ha battuto la forte concorrenza di Italiano, che intanto ha lasciato ufficialmente il Bologna ... tuttosport.com