Milan-Torino Allegri | Saelemaekers nostro equilibrio Che parole per Rabiot e Pavlovic Sul rigore …

Dopo la vittoria del Milan contro il Torino, l’allenatore rossonero ha commentato l’importanza di Saelemaekers nel mantenere l’equilibrio della squadra. Ha anche menzionato le prestazioni di Rabiot e Pavlovic, e ha commentato brevemente sulla decisione di concedere un rigore. Le sue parole sono state rivolte a raccontare i momenti salienti della partita senza entrare in analisi approfondite.

Dopo la vittoria fondamentale del Milan contro il Torino ha parlato ovviamente anche Massimiliano Allegri sviscerando vari argomenti e temi. In primis il pensiero sul rigore concesso ai granata e lo 'sfogo' con il quarto uomo Doveri: "È la foga del momento. Inizio ad andare avanti con l’età, non vorrei che il cuore cedesse. Quindi in quel momento lì la partita per noi era molto importante", ha spiegato a 'DAZN'. In conferenza stampa ha poi aggiunto: "Per quanto riguarda il rigore, credo che è un rigore come quello che ci hanno dato con la Fiorentina, si danno e non si danno". PROSSIMA SCHEDA>>> Poi vari passaggi sui singoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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