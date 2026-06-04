Napoli a Piazza mercato finale Torneo Un calcio al coltello Sport legalità e inclusione contro la violenza giovanile

Da 2anews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A piazza Mercato è stato concluso il torneo “Un calcio al coltello”, che promuove sport, legalità e inclusione per contrastare la violenza giovanile. Dopo il ferimento di un 15enne avvenuto nei giorni scorsi, l’associazione impegnata nel recupero dei minori ha ribadito l’importanza di affrontare il problema, sottolineando che non si può accettare la presenza di adolescenti armati e coinvolti in comportamenti violenti.

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Dopo il ferimento del 15enne avvenuto nei giorni scorsi, Asso.Gio.Ca., l’associazione impegnata nel recupero dei minori a rischio, ha rilanciato da piazza Mercato un messaggio forte: «Non possiamo abituarci a vedere adolescenti armati e sempre più vicini alla violenza. Ogni ragazzo strappato alla strada è una vittoria, ogni giovane ferito è una ferita per tutti». Si è chiusa ieri la terza edizione del torneo per la legalità “Masaniello – Un calcio al coltello”, promosso da Asso. 🔗 Leggi su 2anews.it

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