Napoli a centrocampo spunta un nome da urlo | clausola da 100 milioni
Un nuovo giocatore si avvicina al Napoli con una clausola rescissoria da 100 milioni. Il presidente del club ha messo nel mirino questo centrocampista, considerato un obiettivo prioritario per rinforzare la rosa. La trattativa è in corso, ma ancora nessuna ufficialità è stata annunciata. La società sta lavorando per definire i dettagli dell’accordo, che potrebbe portare a un ingaggio importante.
Il presidente De Laurentiis vuole mettere a segno un grande colpo in mezzo al campo: ecco l’ultima idea. Molto dipenderà anche dal futuro di Lobotka e Anguissa, ma il Napoli lavora a un grandissimo colpo a centrocampo. Con il probabilissimo arrivo di Max Allegri si è parlato nelle scorse ore di un clamoroso tentativo per Rabiot, ma ora spunta una nuova suggestione per andare a rinforzare la mediana azzurra. Secondo quanto evidenziato dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, il Napoli sarebbe infatti sulle tracce di Richard Rios, centrocampista del Benfica e della nazionale colombiana classe 2000. Un quiz veloce ma insidioso per veri... 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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