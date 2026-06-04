Napoli a centrocampo spunta un nome da urlo | clausola da 100 milioni

Notizia in breve

Un nuovo giocatore si avvicina al Napoli con una clausola rescissoria da 100 milioni. Il presidente del club ha messo nel mirino questo centrocampista, considerato un obiettivo prioritario per rinforzare la rosa. La trattativa è in corso, ma ancora nessuna ufficialità è stata annunciata. La società sta lavorando per definire i dettagli dell’accordo, che potrebbe portare a un ingaggio importante.