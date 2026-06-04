Addio Anguissa non solo Rabiot | spunta un nome da 100 milioni per il Napoli

Richard Rios nel mirino del Napoli: il centrocampista colombiano del Benfica è monitorato da Giovanni Manna per rinforzare una mediana in trasformazione, con Anguissa ancora in bilico. Rios al Napoli: la strategia di Manna nel centrocampo. Gli azzurri cercano rinforzi a centrocampo dopo l’addio di Elmas e l’infortunio di Gilmour, che resterà fuori due mesi. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il direttore sportivo ha inserito Rios nella lista degli obiettivi da seguire con attenzione. Il colombiano, arrivato al Benfica nell’estate 2024 dal Palmeiras per 30 milioni più bonus, rappresenta un profilo giovane e dinamico. Nella scorsa stagione ha collezionato 45 presenze tra campionato e coppe, realizzando 8 gol e 6 assist. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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