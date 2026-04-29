La Juventus sta valutando un nuovo acquisto a centrocampo, con una clausola rescissoria di 36,5 milioni di euro. La società si sta muovendo rapidamente sul mercato per rafforzare la squadra e ha in programma di intervenire nelle prossime settimane. La decisione arriva in un momento in cui il tecnico Luciano Spalletti si prepara a lavorare con la rosa attuale, con l’obiettivo di migliorare le opzioni a disposizione.

La Juve è pronta ad accelerare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti: le ultime. Con tre punti di vantaggio su Roma e Como, la Juventus è una delle principali candidate alla qualificazione alla prossima Champions League ed è già al lavoro per rinforzare la rosa. Una delle priorità resta il centrocampo dove i bianconeri hanno poche soluzioni a disposizione: ii nomi che circolano in questa zona del campo sono diversi, ma l’ultimo porta direttamente in Bundesliga. Stiller ha visione di gioco, tecnica e tiro e in patria sono in molti a paragonarlo a un campione come Toni Kroos per la sua intelligenza tattica: la Juve lo sa bene e ora vuole affondare il colpo.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, nome nuovo a centrocampo: clausola da 36,5 milioni

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