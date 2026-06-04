Napoli 2 Giugno Ditto | La Festa della Repubblica accende il turismo in città

Notizia in breve

Il 2 giugno, la Festa della Repubblica ha portato un aumento di visitatori a Napoli. L’imprenditore locale ha definito questa giornata un ponte per scoprire la città e il suo territorio. Ha aggiunto che per mantenere l’attrattiva, bisogna adattarsi ai rapidi cambiamenti del settore turistico. La giornata ha visto un incremento di presenze e interesse verso la città, con molte persone che hanno approfittato delle iniziative e degli eventi organizzati.