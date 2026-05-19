Festa della Repubblica 2 Giugno a Napoli | scuole della Campania invitate in Piazza del Plebiscito Iscrizioni entro il 25 maggio

Il 2 giugno a Napoli si terranno le celebrazioni per la Festa della Repubblica, con le scuole della Campania invitate a partecipare in Piazza del Plebiscito. L'Ufficio Scolastico Regionale ha diffuso una comunicazione ufficiale che invita le istituzioni scolastiche a iscriversi entro il 25 maggio. La partecipazione riguarda le scuole di tutta la regione, in occasione dell’ottantesimo anniversario della festa nazionale. Le scuole interessate devono inviare le iscrizioni seguendo le indicazioni fornite nell’avviso ufficiale.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha diramato una nota ufficiale per coinvolgere le istituzioni scolastiche nelle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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