Nana x Love Liner | una nuova collab makeup per le fan di Ai Yazawa

Da metropolitanmagazine.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una nuova collaborazione tra il marchio di cosmetici Love Liner e il mondo di Nana di Ai Yazawa è stata annunciata. La collezione include prodotti ispirati ai personaggi del manga, con design e colori che richiamano il universo della serie. La linea è destinata alle fan di Nana e ai appassionati di makeup, offrendo articoli dedicati a uno stile riconoscibile e iconico. La commercializzazione è prevista per il 2026.

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Se pensavi che il 2026 non potesse regalarci nulla di più iconico, preparati a ricrederti. Il mondo di Nana incontra quello del beauty con una collaborazione che sembra uscita direttamente dai sogni di ogni ragazza cresciuta tra manga consumati, eyeliner nero e crisi esistenziali romantiche. Il brand giapponese Love Liner ha appena annunciato una capsule collection in edizione limitata dedicata al capolavoro di Ai Yazawa, e sì, è esattamente il tipo di oggetto che finirà sold out nel giro di pochi minuti. Nana entra nella tua beauty bag: arriva la collab che farà impazzire le fan di Ai Yazawa. A quasi venticinque anni dal debutto del manga, NANA resta una delle opere più amate e influenti della cultura pop giapponese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

nana x love liner una nuova collab makeup per le fan di ai yazawa
© Metropolitanmagazine.it - Nana x Love Liner: una nuova collab makeup per le fan di Ai Yazawa
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