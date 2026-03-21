Le nail tint sono diventate una scelta popolare per chi desidera un aspetto naturale, simile a un trucco leggero, sulle unghie. Recentemente sono apparse ovunque, sostituendo tecniche più complesse come gel spessi, nail art elaborate o effetti cromati. Prima, si puntava a unghie vistose e decorate, ma ora si preferiscono tonalità delicate e finish semplici.

C’è stato un momento in cui volevamo unghie che si vedessero da Marte: gel stratificati, nail art impossibili, cromature effetto specchio. Adesso? Stiamo facendo l’esatto opposto — e, onestamente, era anche ora. Le nail tint sono ufficialmente entrate nella chat e stanno facendo quello che il “ no-makeup makeup” ha fatto al viso: rendere tutto più leggero, più naturale, ma comunque intenzionale. Perché sì, la differenza si vede — ma non si capisce subito. Ed è proprio lì il fascino. Unghie curate, luminose, sane, ma senza quell’effetto “ho passato tre ore in salone”. Possiamo dire che sia una manicure che non ha bisogno di spiegazioni? Cosa sono davvero le nail tint (spoiler: non sono smalti). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le nail tint sono le “no-makeup makeup” delle unghie (e sì, sono ovunque)

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