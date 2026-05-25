Linda Perry critica i Green Day, accusando il cantante di essere un codardo a causa di un diverbio avvenuto durante la lavorazione di un album successivo a American Idiot. Perry afferma che il frontman avrebbe evitato di collaborare con lei perché aveva ricevuto critiche dai fan. La cantante ha rivelato di aver avuto tensioni con la band in quel periodo, che hanno impedito una possibile collaborazione.

Linda Perry punta il dito contro i Green Day, per un diverbio con la band risalente ai tempi della realizzazione dell’album che seguiva American Idiot. La frontwoman delle 4 Non Blondes, nota anche produttrice, ha lavorato al fianco di popstar firmando super hit come Get The Party Started di Pink, Beautiful di Christina Aguilera e What You Waiting For di Gwen Stefani. A questi grandi nomi si sarebbero dovuti aggiungere i Green Day per i quali avrebbe dovuto produrre il seguito di American Idiot: a lanciare lo scoop era stata Courtney Love. Recentemente intervistata da NME, la voce di What’s Up, aveva confermato di essere stata contattata dalla band all’epoca: “Avevo l’agenda piena e ho cancellato sei mesi di lavoro per farlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Linda Perry sulla collab mancata con i Green Day: “Billie Joe è un codardo, aveva ricevuto critiche dai fan”

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