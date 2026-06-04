Fumagalli ha definito il ritorno a Lecco come il più bello di sempre, annunciando che l’evento si svolgerà nel 2027. Ricorda che, al momento dell’annuncio, molte persone avevano commentato che era una follia e che lo spazio disponibile era troppo limitato.

"Quando abbiamo annunciato il ritorno a Lecco ci hanno detto di tutto. Che eravamo pazzi. Che lo spazio era troppo piccolo. Che la viabilità ci avrebbe uccisi." Alberto Fumagalli ha aspettato la fine per parlare. Il ceo e fondatore del Nameless Festival ha pubblicato il suo bilancio dell'edizione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nameless Festival torna a Lecco: 90mila presenze attese e un pubblico sempre più internazionaleDal 30 maggio al 1° giugno, il Centro Sportivo Bione di Lecco ospiterà il ritorno di Nameless Festival, con una previsione di circa 90.

Nameless Festival, a Lecco sale l’attesa. La carica del ceo Alberto Fumagalli: “Per noi è l’anno zero, ma c’è tanta emozione”Il Nameless Festival si svolge a Lecco dal 27 aprile al 1 maggio, con un ritorno al Bione, luogo in cui si è tenuto per la prima volta nel 2013.

Temi più discussi: Nameless Lecco, Fumagalli: Il più bello di sempre. Ci vediamo nel 2027; Nameless Festival, a Lecco sale l’attesa. La carica del ceo Alberto Fumagalli: Per noi è l’anno zero, ma c’è tanta emozione; Nameless Festival 2026 torna a Lecco con la produzione esecutiva di Jimmy Pallas (9PM): tre giorni di musica live su 5 palchi e 90mila persone attese. Raccolta sponsor a +25%. Fumagalli: Un'area strategica per i grandi eventi sul Lago di Como; Conto alla rovescia per il Nameless: Un anno zero con il ritorno a Lecco.

Il Nameless Festival torna a casa: tre giorni di musica a LeccoDopo anni di crescita internazionale, il Festival torna nel territorio in cui è nato, riportando sul Lago di Como un evento capace di unire musica, turismo, intrattenimento e cultura contemporanea. Co ... iodonna.it

Possiamo dirlo, Nameless è stato un successoNemmeno la pioggia battente ha guastato la festa e rovinato il gran finale del ritorno del Nameless Festival ... msn.com