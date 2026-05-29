Il Nameless Festival si svolge a Lecco dal 27 aprile al 1 maggio, con un ritorno al Bione, luogo in cui si è tenuto per la prima volta nel 2013. Il CEO ha dichiarato che si tratta di un “anno zero” per l’evento, anche se l’atmosfera è caratterizzata da grande emozione. La manifestazione, che ha radici nella città, torna dopo un periodo di assenza, con molte aspettative per questa edizione.

LECCO Un doppio ritorno a casa per il Nameless Festival al Bione di Lecco da domani fino a lunedì. Lo è per l’evento, che ha esordito proprio in città nel 2013. E lo è per il fondatore e ceo del Nameless Alberto Fumagalli, 41 anni, lecchese originario di Castello Brianza, che a Pescarenico, cinque minuti a piedi dal Bione, ha gli uffici della sua società. Fumagalli, cosa significa tornare a Lecco? “È difficile, perché nessuno è profeta in patria. Sento una grande responsabilità, più di quando si organizzano eventi lontano da dove si vive. Siamo praticamente sotto casa e tutti ci guardano con un’attenzione diversa”. Oltre alla pressione di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nameless Festival, a Lecco sale l’attesa. La carica del ceo Alberto Fumagalli: “Per noi è l’anno zero, ma c’è tanta emozione”

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