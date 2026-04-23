Il festival musicale californiano ha concluso gli ultimi concerti domenica scorsa e ha annunciato le date ufficiali per la sua edizione del 2027. La manifestazione si svolgerà in due weekend, presso l’Empire Polo Club di Indio, con la partecipazione di artisti di rilievo. Le date sono state rese note dagli organizzatori, che hanno confermato il ritorno delle star della musica in quell’area.

Con gli ultimi live tenutisi la scorsa domenica è calato il sipario sul Coachella: il festival californiano non si ferma ed ha annunciato ha annunciato le date dei due weekend del 2027, che vedranno il ritorno delle star della musica all ‘Empire Polo Club di Indio. Il primo fine settimana della prossima edizione partirà il 9 aprile per concludersi l’11, mentre il secondo weekend si svolgerà dal 16 al 18 aprile. Non sono ancora stati svelati gli artisti che si esibiranno. La prevendita degli abbonamenti è partita ieri nella serata di ieri sul sito ufficiale del Coachella. I biglietti includono l’accesso generale, che copre l’ingresso a tutti e tre i giorni di un singolo fine settimana del festival e gli accessi alle aree di campeggio ad ingresso generico.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Coachella, annunciate le date dei weekend dell’edizione 2027

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