Oscar 2027 e 2028 | annunciate le date ufficiali al via la stagione dei premi 2026

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e ABC hanno comunicato le date ufficiali delle prossime due edizioni degli Oscar, segnando l’avvio della stagione dei premi 2026. Le date sono state rese note recentemente e riguardano sia l’edizione del 2027 che quella del 2028, mantenendo così stabile il calendario di uno degli eventi più seguiti nel settore cinematografico globale.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e ABC hanno annunciato le date ufficiali delle prossime due edizioni degli Oscar, confermando il calendario di uno degli eventi più attesi dell’industria cinematografica mondiale. La 99ª edizione degli Academy Awards si terrà domenica 14 marzo 2027, mentre la storica 100ª edizione andrà in scena domenica 5 marzo 2028. Entrambe le cerimonie saranno trasmesse in diretta dal Dolby Theatre di Ovation Hollywood a Los Angeles, con copertura globale in oltre 200 territori. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a rappresentare il momento culminante della stagione cinematografica internazionale.... 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Oscar 2027 e 2028: annunciate le date ufficiali, al via la stagione dei premi 2026 Oscar 2026: ecco le previsioni sui vincitori dopo la stagione dei premiA poche ore dalla consegna degli Oscar 2026, le previsioni non sono più una questione di gusto, ma di trend statistici consolidati. I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi: annunciate le date del tour 2027Bergamo, 10 marzo 2026 – Dopo il video spoiler circolato sui social nelle scorse ore, in cui la band ha giocato ironicamente sull’attesa dei fan per... Oscars Nominations 2026 | ScreenUK Si parla di: L'Academy e la ABC annunciano le date delle cerimonie di premiazione della 99ª e 100ª edizione degli Oscar. Oscar 2028, aggiunta la categoria Miglior Stunt DesignIn occasione della 100esima edizione dei riconoscimenti, e per i film usciti nel 2027, l'Academy premierà gli stuntmen e le stuntwomen. L’iniziativa è stata promossa dal regista e produttore David ... tg24.sky.it Oscar: finalmente aggiunta la categoria Miglior stunt designDopo decenni di oblio gli Academy Award aggiungono la categoria Miglior stunt design: i primi riconoscimenti saranno conferiti durante l'edizione del 2028 ai i film usciti nel corso del 2027. Il ... it.ign.com