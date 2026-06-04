Nadia Battocletti ha accusato problemi di salute durante il Golden Gala, definendo la sua prestazione come pesante. L’atleta ha riferito di essere influenzata, mentre il dominio degli atleti etiope ha caratterizzato la gara. La gara si è conclusa con una prestazione deludente per l’italiana, che ha mostrato segni di fatica e difficoltà a mantenere il ritmo. Nessun dettaglio sulle condizioni di salute che possano influenzare ulteriori competizioni.

Nadia Battocletti era l’italiana più attesa al Golden Gala, ma la Principessa del Mezzofondo non era nelle condizioni ideali per essere assoluta protagonista sui 5000 metri allo Stadio Olimpico di Roma, dove è andata in scena una delle più prestigiose tappe della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante di atletica). La fuoriclasse trentina ha dovuto fare i conti con una forma influenzale nelle ultime settimane, tanto da non prendere parte alla Coppa Europa dei 10.000 metri a La Spezia e alla prova di Rabat. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha provato a stringere i denti per onorare l’impegno di fronte al proprio pubblico, ma le energie erano evidentemente al lumicino e la nostra portacolori non è riuscita a essere protagonista. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nadia Battocletti soffre al Golden Gala e va in crisi: “contro prestazione pesante”. L’influenza si fa sentire, dominio etiope

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