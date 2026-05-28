Nadia Battocletti rinuncia alla trasferta di Rabat | prossimo obiettivo Golden Gala dopo l’influenza

Nadia Battocletti ha deciso di non partecipare alla tappa di Diamond League a Rabat, in Marocco. La scelta è stata fatta per dedicarsi alla preparazione in vista del Golden Gala, che si terrà il 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma. La campionessa ha preferito concentrarsi sull’ultimo impegno prima di eventi futuri. La sua assenza da Rabat è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli.

Cambio di programma per Nadia Battocletti, che ha scelto di rinunciare alla prossima tappa di Diamond League in Marocco per concentrarsi esclusivamente sulla preparazione in vista del Golden Gala, in programma il 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Saranno quindi cinque gli italiani attesi questa domenica (31 maggio) a Rabat in occasione del terzo appuntamento stagionale del massimo circuito itinerante di atletica. La fenomenale mezzofondista trentina era inizialmente iscritta alla kermesse africana sulla distanza dei 1500 metri (gara non valida per il “circuito dei diamanti”) con l’obiettivo di andare a caccia di una grande prestazione cronometrica ed effettuare soprattutto una prova generale a pochi giorni dal prestigioso appuntamento del Golden Gala. 🔗 Leggi su Oasport.it

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