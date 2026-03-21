Nadia Battocletti festeggia | Bisognava danzare nel caos E guarda avanti | Aspetto il Golden Gala

Nadia Battocletti ha conquistato il titolo di campionessa mondiale indoor dei 3000 metri, aggiungendo un prestigioso oro alla sua carriera. La giovane atleta ha commentato la vittoria con un commento sul bisogno di “danzare nel caos” e ha espresso l’attesa per il prossimo impegno, il Golden Gala. La sua vittoria rappresenta un momento di rilievo per l’atletica leggera italiana.

Nadia Battocletti non si ferma più ed è la nuova campionessa mondiale indoor dei 3000 metri, aggiungendo alla sua sfavillante bacheca un altro alloro dall’enorme peso specifico e scrivendo una nuova pagina indelebile nella storia dell’atletica leggera italiana. A Torun la regina del mezzofondo europeo ha conquistato il primo titolo iridato della carriera, dopo aver collezionato due argenti ed un bronzo nell’ultimo biennio tra Giochi Olimpici (seconda a Parigi 2024 nei 10.000 metri) e Mondiali all’aperto (seconda nei 10.000 e terza nei 5.000 a Tokyo 2025). La fuoriclasse trentina ha prevalso al termine di una gara tattica, facendo la differenza nell’ultimo giro con una progressione devastante che le ha consentito di scavalcare l’australiana Jessica Hull (argento olimpico in carica nei 1500) involandosi poi verso il successo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nadia Battocletti festeggia: “Bisognava danzare nel caos”. E guarda avanti: “Aspetto il Golden Gala” Articoli correlati Nadia Battocletti si conferma regina del Campaccio! Scivola nel fango, poi fa il vuoto!Nadia Battocletti ha vinto in maniera perentoria il Campaccio 2026, rispettando il pronostico della vigilia sui pratoni di San Giorgio su Legnano (in... Nadia Battocletti prima nel ranking mondiale dei 10.000 metriLa 25enne trentina è in vetta alla graduatoria grazie all’oro europeo di Roma 2024 e all’argento mondiale di Tokyo 2025. Una selezione di notizie su Nadia Battocletti Nadia Battocletti incredula: Gara folle, ho finito le lacrime. Oggi bisognava danzare nel caos…Nadia Battocletti non si ferma più ed è la nuova campionessa mondiale indoor dei 3000 metri, aggiungendo alla sua sfavillante bacheca un altro alloro ... oasport.it Nadia Battocletti domina Torun e conquista l’oro mondiale nei 3000 metri indoorBattocletti oro mondiale nei 3000 indoor a Torun: Italia ancora protagonista La mezzofondista azzurra Nadia Battocletti ha conquistato l’oro nei 3000 ... assodigitale.it