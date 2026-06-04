Nadeshiko Chronicles #06 – Jaguar Yokota

Nadeshiko Chronicles #06 si concentra su Jaguar Yokota, una wrestler con una carriera che dura ormai 47 anni. La sua attività nel mondo della lotta si è sviluppata senza interruzioni dal debutto fino ad oggi. La sua presenza sui ring è costante da quasi cinque decenni, e molte descrizioni della sua carriera ripetono una frase ricorrente, con poche variazioni.

C’è una frase che ritorna, con variazioni minime, in quasi tutto quello che è stato scritto su Jaguar Yokota nei quarantasette anni di carriera che separano il suo debutto dalla sua presenza sui ring ancora oggi. La frase è questa: era avanti di un decennio rispetto a chiunque altra. A volte si dice due decenni. A volte si tralascia il numero e si dice semplicemente era avanti. Come se la misura precisa importasse meno del fatto fondamentale — che quello che Rimi Yokota faceva su un ring nel 1981, nel 1982, nel 1983, non aveva riferimenti contemporanei con cui confrontarsi. Non in Giappone. Non in America. Da nessuna parte. Questo è il tipo di affermazione che nel wrestling si fa spesso e si dimostra raramente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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