Nacque al mondo un sole il San Francesco di Dante al Lazzaretto

Sabato 6 giugno 2026 alle 21, è in programma un monologo intitolato “Nacque al mondo un sole. Il San Francesco di Dante”. L’evento si svolgerà presso il Lazzaretto e si basa su un testo di Alessandro Anderloni. La performance si concentra sulla figura di Dante e sul suo legame con il San Francesco, senza ulteriori dettagli su contenuti o partecipanti.

Alessandro Anderloni, “Nacque al mondo un sole. Il San Francesco di Dante”, monologo.Sabato 6 giugno 2026, ore 21.10Lazzaretto di VeronaÈ San Tommaso d’Aquino, nella luce sfavillante del Cielo del Sole, in Paradiso, a ripercorrere le tappe della vita di San Francesco, il poverello di Assisi: la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Nacque al mondo un sole: San Francesco in Dante (Rovigo, 20 maggio 2026)

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