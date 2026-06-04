Una rappresentazione della Divina Commedia è in programma presso il Lazzaretto, con la partecipazione di Antonio Aiello al violino. La messa in scena è curata da Alessandro Anderloni.

Alessandro Anderloni, LA COMMEDIA DI DANTE AL LAZZARETTO, con la partecipazione di Antonio Aiello al violino.Domenica 7 giugno, ore 21.10Lazzaretto di VeronaGli endecasillabi della Divina Commedia, proposti da Alessandro Anderloni nel suggestivo scenario del Lazzaretto, si intrecciano con la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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