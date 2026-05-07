Domani sera alle 21, nella chiesa di San Francesco, si svolgerà il secondo appuntamento della rassegna “Canone in verso”, organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’evento sarà dedicato a “Francesco” e fa parte di un ciclo di incontri che quest’anno si focalizzano sulla figura di San Francesco. La serata prevede interventi e letture legate al tema, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento.

Domani alle 21, nella chiesa di San Francesco, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca propone il secondo appuntamento di “ Canone in verso ”, la rassegna quest’anno dedicata a “ Francesco. Ottocento anni dopo: pensiero, storia, poesia e musica ”. Il titolo della Lectura Dantis è “ Un’ignota ricchezza: San Francesco e Dante ” che vedrà protagonisti Alberto Casadei, ordinario di letteratura italiana all’ Università di Pisa, autore e tra i maggiori studiosi di Dante, insieme alla giovane attrice lucchese Matilde Bernardi, diplomatasi alla prestigiosa Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico”, con esperienze al Teatro del Giglio Giacomo Puccini e al Teatro Studio “Eleonora Duse”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Canone in Verso “Un’ignota ricchezza. San Francesco e Dante”

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