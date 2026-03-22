Finita nell’album dei ricordi gara-2 del GP di Andalucia, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MXGP. Nella classe regina del Motocross, sul Circuito di Almonte, Lucas Coenen, dopo aver posto il proprio marchio nella Qualifying Race nella prima manche, andava in cerca di una nuova affermazione in sella alla KTM. Missione compiuta per il belga. L’alfiere della KTM ha saputo interpretare splendidamente i canali sul tracciato spagnolo, gestendo con autorevolezza l’intera manche e prevalendo con un margine di 12?803 nei confronti dell’olandese Jeffrey Herlings (Honda) e di 24?976 sullo sloveno Tim Gajser (Yamaha). Una top-3 d’elite visti i centauri citati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MXGP, Lucas Coenen dominatore in Andalucia. Andrea Adamo sfiora il podio in gara-2

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen domina gara-1, secondo Herlings

Leggi anche: LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: battaglia tra Herlings e Coenen per la testa della gara

Approfondimenti e contenuti su Lucas Coenen

Argomenti discussi: GP Andalucia al via: orari, streaming e big MXGP-MX2 tra debutti, rientri e colpi di scena.

MXGP, Lucas Coenen domina gara-1 del GP di Andalucia. Adamo in top 10È Lucas Coenen il dominatore assoluto di gara-1 del Gran Premio dell'Andalucia 2026, secondo appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Sul circuito di Almonte, ... oasport.it

MXGP, Lucas Coenen dominatore in Andalucia. Andrea Adamo sfiora il podio in gara-2Finita nell’album dei ricordi gara-2 del GP di Andalucia, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MXGP. Nella classe regina del Motocross, sul Circuito di Almonte, Lucas Coenen, dopo aver posto il ... oasport.it