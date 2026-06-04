Mutui a Roma e nel Lazio la domanda cala E sempre più famiglie puntano a quelli green

Nel Lazio, la richiesta di mutui è diminuita nel primo quadrimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel frattempo, si registra un aumento dell’interesse per i mutui “green”, con un numero crescente di famiglie che optano per soluzioni più sostenibili. I dati evidenziano un calo complessivo delle domande di finanziamento, mentre le formule ecologiche stanno guadagnando quote di mercato.

Cala la domanda di mutui nel Lazio. I dati si riferiscono al primo quadrimestre del 2026, confrontati con lo stesso periodo del 2025. Calano i mutui nel LazioSecondo quanto emerge da uno studio compiuto da MutuiSupermarket.it insieme a Nomisma, nella nostra regione la riduzione della domanda di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Roma e Lazio preparano il derby

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