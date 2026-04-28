Nel corso dei primi tre mesi dell’anno, le banche dell’area euro hanno applicato criteri più stretti per concedere prestiti, rendendo più difficile l’accesso al credito. Contestualmente, si è registrato un calo nella domanda di finanziamenti da parte di imprese e famiglie. In Italia, questa tendenza si traduce in una maggiore restrizione delle condizioni di prestito e in una diminuzione delle richieste di credito, secondo i dati raccolti a livello europeo.

Nel primo trimestre dell’anno le banche dell’area euro hanno irrigidito le condizioni di accesso al credito. Una tendenza che riguarda anche l’Italia, dove gli istituti segnalano un contesto più prudente sia per la concessione dei prestiti sia per le prospettive dei prossimi mesi. Le indicazioni arrivano dalle indagini condotte dalla Banca centrale europea e dalla Banca d’Italia, che evidenziano come il sistema bancario stia reagendo a un quadro economico più incerto e a rischi in aumento. Prestiti, condizioni più rigide. Secondo i dati raccolti, le banche hanno continuato a inasprire i criteri per concedere prestiti a imprese e famiglie. Si tratta della stretta più significativa dal terzo trimestre del 2023 e superiore alle attese.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prestiti più difficili in Italia, banche più rigide e cala la domanda: cosa succede

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