Mutui più alti nel Lazio Ecco quanto chiedono i cittadini della provincia di Latina

Nella provincia di Latina, i cittadini richiedono mutui con importi medi più elevati rispetto al passato, secondo un’analisi dell’Osservatorio Facile. Contestualmente, l’età media dei richiedenti si riduce. Questi dati evidenziano un cambiamento nelle caratteristiche delle richieste di finanziamento nella regione, senza che siano state fornite motivazioni specifiche o analisi approfondite sui motivi di tali variazioni.

Aumenta l’importo medio dei mutui richiesto nel Lazio, mentre scende l’età dei richiedenti. Sono alcuni dei dati che emergono da un’analisi dell’Osservatorio Facile.it – Mutui.it che ha preso in considerazione i primi due mesi del 2026.A gennaio e febbraio, l’importo medio richiesto nel Lazio è.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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