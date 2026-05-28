Stefano Bollani All Stars – Tutta Vita Live alla Rocca Brancaleone
La Rocca Brancaleone torna a vestirsi di grande musica con uno degli appuntamenti più attesi del Ravenna Festival 2026. Sabato 6 giugno il palco all’aperto ospiterà infatti “Stefano Bollani All Stars”, una serata-evento che riunirà alcuni tra i più importanti protagonisti del jazz italiano e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Stefano Bollani, il 13 luglio al Tam Teatro Arcimboldi di Milano arriva “Tutta Vita live All Stars”Il 13 luglio, al TAM Teatro Arcimboldi di Milano, si terrà lo spettacolo “Tutta Vita Live All Stars” con protagonista Stefano Bollani.
Temi più discussi: Stefano Bollani in piano solo torna al Politeama Rossetti di Trieste; Al via a Mantova la 14a edizione di Trame Sonore; Summertime, questione di jazz; The 14th edition of Trame Sonore kicks off in Mantua.
Manca pochissimo ai primi appuntamenti live di questa estate! Ci vediamo in giro per l’Italia, per rivedere o guardare insieme per la prima volta Tutta Vita e suonare in compagnia della formazione All Stars Info e biglietti su https://stefanobollani.com e https://po facebook
Cinque volte SOLD OUT Stefano Bollani All Stars – Tutta Vita Live Pablo Trincia Jacopo Veneziani Pat Metheny Yoann Bourgeois Art Company Grazie per questa risposta straordinaria! La stagione però continua e il programma è ancora ricchissim x.com
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Stefano Bollani a Umbria jazz con All stars-tutta vita liveIl 9 luglio Stefano Bollani sarà a Umbria jazz con All stars-tutta vita live. Concerto in programma all'arena Santa Giuliana, alle 21,30 (biglietti disponibili da venerdì 6 febbraio, ore 10). Tutta ... ansa.it