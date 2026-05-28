Bollani All Stars torna alla Rocca Brancaleone con una serata dedicata all'improvvisazione musicale. Sul palco, il pianista sarà accompagnato da vari musicisti, creando un set di esibizioni spontanee. L'evento segna un ritorno importante per la location, che ospiterà nuovamente un concerto di grande richiamo. La serata si concentrerà sulla libertà espressiva e sulla collaborazione tra artisti, offrendo un'esperienza musicale unica nel suo genere.

? Punti chiave Chi accompagnerà Bollani sul palco per questa serata di improvvisazione?. Come cambierà il volto della Rocca Brancaleone con questo evento?. Quali sono le agevolazioni previste per i biglietti dei più giovani?. Perché questo concerto segna un momento cruciale per il Ravenna Festival?.? In Breve Partecipano Enrico Rava, Paolo Fresu, Roberto Gatto, Antonello Salis e Frida Bollani Magoni.. Biglietti disponibili online o al Teatro Alighieri con prezzi tra 5 e 40 euro.. Evento inserito nella 37esima edizione del Ravenna Festival presso la Rocca Brancaleone.. Riapertura della Rocca Brancaleone per integrare jazz e tessuto urbano locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bollani All Stars: il grande ritorno della musica alla Rocca Brancaleone

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